Sony Xperia Ace: компактный смартфон с 5-дюймовым экраном и процессором Snapdragon 630

В Японии состоялась презентация Sony Xperia Ace с 5-дюймовым экраном.

Новинка получила компактные габариты (140×67×9.3 мм), IPS Full HD+ дисплей с соотношением 18:9 и восьмиядерный процессор Snapdragon 630 с максимальной частотой 2.2 ГГц. За графику отвечает видеоускоритель Adreno 512. Оперативной памяти в смартфоне 4 ГБ, встроенной — 64 ГБ. Есть также слот для карт памяти microSD (до 512 ГБ).

Sony Xperia Ace получила защиту от воды и пыли по стандарту IP68, сканер отпечатков на боковой стороне, разъём для наушников, 12-мегапиксельную основную камеру и 8-мегапиксельную фронтальную. За автономность аппарата отвечает аккумулятор на 2700 мАч с портом USB-C и быстрой зарядкой. Устройство работает на ОС Android 9 Pie.

Цена вопроса — 445 долларов США. Появится ли новинка за пределами Японии — неизвестно.