Sony Xperia L4 получит процессор MediaTek Helio P22

Компания Sony представила новый бюджетный смартфон Xperia L4.

Смартфон Sony Xperia L4 получит 6.2 дюймовый IPS дисплей с разрешением HD+. На дисплее смартфона есть каплевидный вырез для фронтальной селфи-камеры на 8 Мп.

За производительность смартфона отвечает процессор MediaTek Helio P22 в паре с 3 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ. За автономность смартфона отвечает аккумулятор ёмкостью на 3580 мАч с поддержкой быстрой зарядки.

На задней стороне смартфона Xperia L4 установлена тройная основная камера c главным сенсором на 13 Мп. Его дополняет широкоугольный объектив 5 Мп и датчик глубины на 2 Мп.

Ещё новинку оснастили NFC модулем для бесконтактных платежей Google Pay и сканер отпечатков пальцев. Работает будет новинка под управлением операционной системы Android 10.