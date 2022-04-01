Sony Xperia Pro-I обновили до Android 12

Компания Sony начала распространение стабильной версии прошивки на базе ОС Android 12 для топового камерофона Xperia Pro-I, который был выпущен осенью прошлого года с предустановленной Android 11. Апдейт под номером 61.1.F.2.2 содержит не только стандартные нововведения ОС, но и мартовскую заплатку безопасности Android. Пока обновление доступно в Японии, но в скором времени доберется и до других регионов.

Напомним, что смартфон оснащается основной камерой с главным модулем на основе дюймового датчика изображения разрешением 12 Мп и крупными пикселями на 2,4 мкм, 12-Мп портретным модулем с 50-мм объективом и 12-Мп сверхширокоугольным модулем, автофокусировкой Real-time Eye с распознаванием людей и животных, клавишей спуска затвора и кнопкой для записи видео (вплоть до 4К при 120 к/с), OLED-экраном с разрешением 4K и кадровой частотой 120 Гц, платформой Snapdragon 888, 12 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти, защитой согласно степени IP68 и батареей на 4500 мАч.