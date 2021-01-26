Sony Xperia Pro первое устройство компании 5G в США

Sony официально выпустила смартфон Xperia Pro в США. Телефон становится первым телефоном Sony с поддержкой 5G для американского рынка. Смартфон премиум-класса стоит 2499,99 долларов США.

Высокая цена означает, что телефон не для всех. Sony нацелена на профессионалов и пользователей, которые могут развернуть вход HDMI телефона, чтобы превратить устройство в монитор внешней камеры. Кроме того, соединение 5G можно использовать для быстрой загрузки или прямой трансляции отснятого материала.

По заявлению компании Sony, смартфон Sony Xperia Pro не будет продаваться в Европе. Xperia Pro оснащен 6,5-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 3840 x 1644 пикселей "4К". За производительность смартфона отвечает процессор Snapdragon 865. Питается от аккумулятора ёмкостью 4000 мАч. На задней панели телефона установлены 12-мегапиксельные камеры, телефото и сверхширокоугольные камеры.