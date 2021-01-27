Sony Xperia Pro появился в продаже по цене в $2500

Компания Sony дала старт американским продажам Xperia Pro, который отличается от выпущенного в прошлом году Sony Xperia 1 II наличием шестнадцати 5G-антенн, HDMI-порта, 512 ГБ флэш-памяти и более толстого корпуса. При этом цена новинки составляет внушительные 2500 долларов.

Смартфон также оснащается 6,5-дюймовым 4K HDR OLED-экраном CinemaWide с соотношением сторон 21:9, топовым чипсетом Snapdragon 865, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч, беспроводной зарядкой, фронтальными стереодинамиками, защитой от воды по стандарту IP65/68, квадрокамерой с главным 12 Мп модулем с серийной съёмкой до 20 кадров в секунду, отслеживанием глаз животных и оптикой Zeiss.