Sony Xperia XA2 Ultra на новых фото

На просторах интернета появились фотографии мобильного телефона Sony Xperia XA2 Ultra, который вроде как компания планирует показать в самое ближайшее время. Однако, говорить с уверенностью, что это смартфон именно компании Sony мы не можем, так как логотип нарисовать не проблема и это вполне может быть какой-то гаджет китайской компании без рамок и новым дизайном. Однако, у Sony явно есть проблемы с дизайном, ведь предыдущие модели проигрывают конкурентам по всем фронтам. Нужно компании что-то с этим делать, иначе конкуренты уйдут слишком далеко и догнать их будет уже невозможно. Ранее компания HTC так отстала от конкурентов со своим классическим дизайном и теперь вот уже который год не может догнать рынок. Ждем релиза новинки и тогда сможет поговорить о возможностях продукта. А пока ждем и надеемся.