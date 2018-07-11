Sony Xperia XZ2 Premium - новый Iphone X, но с намного меньшими возможностями?

10 июля 2018 года, в продажу на территории США поступил смартфон Sony Xperia XZ2 Premium. Только есть одно «но» - стоит этот смартфон баснословных денег.

Анонс данного телефона случился в Японии и Китае еще в апреле нынешнего года, но до международного рынка данный аппарат смог добраться лишь недавно. С 10 июля все желающие могут купить Sony Xperia XZ2 Premium в США, и сделают это только самые преданные фанаты, или люди, которым некуда девать деньги. Проблема в том, что за этот передовой (нет) флагман Sony хочет $1000, то есть около 63 000 рублей.

Важно заметить, что в эту сумму денег не включен налог, а это еще большая затрата. Но в большинстве случаев, покупателям за этот флагман отдать придется $1100 или же около 70 000 рублей. Это очень большая сумма денег, ведь у этого смартфона нет полноразмерного экрана и он не содержит каких-либо функций, которые не были введены в другие мобильные устройства.