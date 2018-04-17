Sony Xperia XZ2 Premium с 4К экраном

Компания Sony существенно проигрывает рынок мобильных телефонов и сейчас самое время говорить про то, что шансов на победу над конкурентами у нее очень мало. Да, производитель выпустил смартфон Sony Xperia XZ2 Premium, который выглядит очень привлекательно и у него есть масса интересных характеристик, вроде дисплея с разрешением 4К, но на деле этого будет недостаточно. Сейчас пользователи хотят получать от компании более крутые процессоры и дизайн, а не дисплей с разрешением, которое можно на телевизоры ставить и его там будет предостаточно. Будем надеяться, что хотя бы стоимость новинки будет на адекватном уровне, тогда можно будет говорить о какой-то производительности и преимуществе над конкурентами. Сейчас же это слишком крутой дисплей, который далеко не всем необходим. Думаю, не взлетит.