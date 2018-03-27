Sony Xperia XZ2 Premium выйдет не скоро

В интернете появились данные о том, что смартфон Sony Xperia XZ2 Premium в ближайшее время никто выпускать не планирует — устройство получит операционную систему Android 9. Как мы все знаем, анонс новой системы запланирован на осень этого года, только после этого появится публичная версия и потом уже смартфоны начнут выпускать в этом направлении. Плюс, пока что новых моделей процессоров Qualcomm не представлено, а ведь флагман просто обязан получить более мощное решение, иначе маркетологи не смогут привлечь покупателей. Вот и остается лишь ждать, пока производитель соберет все эти преимущества, дабы потом выпустить свой крутой смартфон за баснословные деньги. Думаю, для фанатов бренда это хорошая новость, остальные даже не будут обращать внимание на происходящее. Ведь, Sony уже не в первой пятерке даже.