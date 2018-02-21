Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact лишатся 3,5-аудиоразъема

Сетевые источники поделились очередной порцией подробностей о флагманских смартфонах Sony Xperia XZ2 и Xperia XZ2 Compact, которые еще не были представлены официально. Итак, старшая модель получит 5,7-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+, соответствующий 5,2-дюймовому предшественнику, защитное стекло Gorilla Glass 5, топовый процессор Snapdragon 845, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Xperia XZ2 Compact будет отличаться 5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ в габаритах обычной 4,6-дюймовой модели. Утверждается, что устройства лишатся 3,5-мм аудиоразъема и будут стоить 599 и 799 долларов. Официальный анонс новых японских флагманов ожидается в конце февраля на выставке MWC 2018.