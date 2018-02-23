Sony Xperia XZ2 показался на пресс-рендере от @evleaks

Авторитетный искатель утечек Эван Бласс (@evleaks) поделился новыми подробностями о флагманских смартфонах Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact. Итак, старшую модель оснастят 5,7-дюймовым дисплеем, а младшую – 5-дюймовым экраном. Разрешение LCD-панелей составит Full HD (вероятно, 2160:1080 пикселей). Также обоим смартфонам прочат Android 8.0.0 Oreo и процессор Qualcomm Snapdragon 845. XZ2 Compact получит пластиковый корпус с нецарапающимся покрытием. Камеры будут такими же, как XZ Premium, XZ1 и XZ1 Compact. Емкость аккумуляторов составит 2870 мАч и 3180 мАч. Старшую модель оснастят беспроводной зарядкой.