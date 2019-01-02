Sony Xperia XZ4 появился в AnTuTu

Неофициальный телефон Sony появился на AnTuTu с номером модели I8134 и счетом 395K.

Скорее всего, это грядущий Xperia XZ4 с чипсетом Snapdragon 855. Результат 395K баллов выше, чем у 360K, который мы видели в предыдущем тесте Snapdragon 855 AnTuTu, но указывает на приемлемое среднее значение. Это выше, чем показатели Huawei Kirin 980 270K и Apple A12 Bionic 350K. Xperia XZ4 будет иметь безупречный экран с разрешением сторон 21:9.

Также известно что Xperia XZ4 будет иметь 3,5-мм разъем для наушников и скорее всего, будет иметь тройную камеру сзади. Xperia XZ4 также предложит быструю проводную зарядку до 46,5 Вт.