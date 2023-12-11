Sony Xperia могут переименовать и возродить

Когда-то давно смартфоны Sony Xperia пользовались очень высоким спросом среди пользователей и считались чуть ли не лучшим решением на рынке. Компания до сих пор выпускает смартфоны под этим брендом, но по состоянию на текущий момент их продажи очень низкие — настолько, что даже малоизвестные китайские бренды продают больше. Но отказываться от сегмента смартфонов компания не планирует — появилась информация, что компания может изменить название линейки смартфонов на что-то другое, что говорит о желании вернуться на рынок смартфонов. Проблема только в том, что Sony уделяет своим смартфонам гораздо меньше внимания в маркетинге по сравнению с компаниями уровня Samsung и Apple.

Кроме того, поддержка программного обеспечения остаётся слабым местом бренда, да и запуск новинок происходит лишь на некоторых рынках, а не по всему миру, что тоже сказывается на продажах. Впрочем, даже несмотря на все вышеуказанные проблемы, смартфоны компании достаточно хороши, чтобы бороться с флагманскими смартфонами куда более известных брендов. Именно по этой причине многие огорчились, когда Sony официально ушла с рынка и больше не выпускала новых гаджетов. К сожалению, пока что все новости о возвращении компании на рынок являются лишь мечтами фанатов, потому что сам производитель ничего на этот счёт не говорит и даже не намекает. А, вероятно, если бы компания решила вернуться на рынок, то она как минимум развернула бы активную пиар-кампанию по этому направлению.
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