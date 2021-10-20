Sony Xperia с лучшей камерой выйдет 26 октября

В твите Sony Xperia упоминается, что японский технологический гигант представит новый смартфон 26 октября в 12:00 по японскому стандартному времени в рамках специального виртуального мероприятия на официальном канале YouTube. Объявление о запуске нового смартфона Sony Xperia было сделано через видео на YouTube, которое содержит свидетельства различных создателей контента, фотографов и кинематографистов. Эти люди восхваляют существующие смартфоны Sony Xperia, такие как Sony Xperia 1 III , Sony Xperia 5 II и Sony Xperia Pro. Кроме того, в видео можно увидеть, как другие люди говорят о грядущем смартфоне, не разглашая никакой информации о нем. Режиссер Филип Блум утверждает, что это «лучшая камера для смартфонов», которую он когда-либо использовал.