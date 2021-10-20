Sony Xperia с лучшей камерой выйдет 26 октября

Линейка смартфонов Sony Xperia выпустит новое устройство 26 октября. Новый смартфон Xperia, изменит правила игры, он позиционируется как смартфон с лучшей камерой для смартфонов. На данный момент информации о смартфоне немного. Выпуск этого смартфона Sony Xperia будет отличаться от запусков других смартфонов, поскольку никакой информации о спецификациях или цене не просочилось. Последним смартфоном от Sony стал Xperia 10 III Lite, выпущенный в августе.