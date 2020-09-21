Sony анонсировала Xperia 5 II с дисплеем 120 Гц

Sony недавно официально анонсировала Xperia 5 II в США и Европе, возглавив линейку с Xperia 1 II, который дебютировал в начале 2020 года.

Xperia 5 II - первый смартфон Sony с дисплеем 120 Гц и скоростью касания до 240 Гц. Он имеет дизайн, аналогичный Xperia 1 II, с 6,1-дюймовым OLED-дисплеем частотой обновления 120 Гц, частотой дискретизации сенсорного экрана 240 Гц. Компания Sony утверждает, что это широкоформатный дисплей, который может поддерживать HDR и Motion Blur, что делает его первым смартфоном с этой технологией.

Внутри новинки расположился первоклассный чип Snapdragon 865 с 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ / 256 ГБ памяти.

Xperia 5 II имеет сразу три 12-мегапиксельные задние камеры, причем исходная камера - 24 мм / F1,7 дюйма (OIS) + 3-кратный зум-объектив с 70 мм / F2,4 дюйма (OIS) + широкоугольный объектив + сверхширокоугольный 6 мм / F2,2 Dual Pixel Autofocus и 8-мегапиксельная 24-мм фронтальная камера.

Смартфон умеет записывать замедленное видео в формате JPG + RAW и 4K / 120FPS, а также запись HDR, включая автофокусировку по глазам и может делать до 20 изображений в секунду. Питается от аккумулятора емкостью 4000 мАч с технологией быстрой зарядки до 21 Вт, но в комплект входит только зарядное устройство на 18 Вт. Также Sony завезла в смартфон защиту от воды и пыли IP68 / IPX5, защиту Gorilla Glass 6 спереди и сзади, разъем для наушников 3,5 мм, стереодинамики на передней панели.