Sony анонсировала наушники беспроводные наушники

Sony анонсировала два новых аудио продукта: беспроводные полноразмерные наушники WH-XB910N и вакуумные беспроводные наушники WF-C500. Они будут доступны для покупки в октябре.

WH-XB910N - это полноразмерные наушники. Они являются частью серии Extra Bass от Sony и предназначены для получения звукового эффекта с сильными басами.

WH-XB910N также имеют активное шумоподавление. Также они имеют рад функции, включая поддержку кодеков AAC и LDAC, Adaptive Sound Control для регулировки уровня шумоподавления для вашего окружения и местоположения, управление жестами, поддержку Google Assistant и Alexa, поддержку Android Fast Pair и Windows Swift Pair, 30 часов автономной работы, складной дизайн и чехол для переноски.