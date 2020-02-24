Sony анонсировала новый смартфон Xperia 10 II

Компания Sony анонсировала Sony Xperia 10 II смартфон среднего класса. Данная модель получила 6-дюймовый OLED-дисплей с соотношением сторон 21: 9, также поддерживает технологию Triluminos. По словам Sony, «суперсредний диапазон» может отображать «более глубокий черный и более яркие цвета», чем у обычного телефона, и обеспечивает более захватывающий игровой процесс. В то же время он относительно легкий, весит 151 грамм, а IP65 / IP68 устойчив к воздействию воды и пыли.

Самая большая разница между Xperia 10 II и оригинальным Xperia 10 заключается в настройке камеры. Новая модель оснащена 12-мегапиксельной ультра-широкоугольной камерой и 8-мегапиксельной широкоугольной камерой и 2-кратными оптическими телеобъективами (с 10-кратным цифровым зумом), также поддерживает захват видео 4K и 21: 9.

Xperia 10 II имеет процессор Snapdragon 665, 4 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти (с поддержкой microSDX) и батарею емкостью 3600 мАч. Xperia 10 II поступит в продажу весной 2020 года, но цены пока не раскрыты.