Sony анонсировала полностью беспроводные наушники WF-SP900

Корпорация Sony представила на берлинской выставке электроники IFA 2018 беспроводные наушники WF-SP900 со встроенным аудиоплеером и защитой класса IPX5/8. Аппарат состоит из двух отдельных модулей — для правого и левого уха. Сообщается, что со смартфоном или компьютером используется беспроводная связь Bluetooth, а также реализована поддержка NFC. Время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает трех часов. В продажу в России новинка поступит в ноябре 2018 года. О стоимости устройства пока не сообщается.