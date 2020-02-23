Sony анонсирует новый смартфон Xperia L4

Новый смартфон компании Sony оснащен 6,2 дюймовым дисплеем с соотношением сторон 21: 9. Смартфон позволяет одновременно просматривать два приложения на экране.

Sony оснастила устройство тройной камерой. Основной объектив 13 Мп, с 5 мп сверхширокой линзой и 2 мп датчиком. На лицевой стороне 8 Мп селфи-камера. Аккумулятор имеет емкость 3580 мАч. Смартфон поддерживает функцию быстрой зарядки. Xperia L4 оснащен процессором Mediatek MT6762 с 3 ГБ ОЗУ и внутренней памятью 64 ГБ со встроенным слотом microSDXC, поддерживающим до 512 ГБ памяти.

Дополнительные возможности смартфона включают, 2,4 ГГц и 5 ГГц Wi-Fi, Bluetooth 5.0 и USB Type-C, 3,5 мм разъем для наушников. Работает устройство на Android 9.0 Pie. Смартфон доступен в черном или синем цвете.