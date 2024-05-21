Sony готовит к релизу смартфон Xperia Pro-C

Компания Sony совсем недавно официально выпустила флагманский смартфон Xperia 1 VI, а теперь инсайдер опубликовал информацию о грядущем флагманском гаджете компании под названием Xperia Pro-C. Этот аппарат, судя по данным из интернета, станет преемником Xperia Pro-I и принесёт множество изменений в конструкцию камеры. Кроме того, специалисты отмечают, что предстоящий Pro-C получит уменьшенный дисплей диагональю 6,0 дюймов вместо 6,5 дюймов и будет оснащён специальным антибликовым покрытием, которое защитит пользователя от прямых солнечных лучей. Также компания будет использовать разрешение 2K, а значит, существенных отличий от Xperia 1 VI в плане дисплея ждать не стоит.

Ещё смартфон будет оснащён процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и получит 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти (в базовой версии, но будут и другие варианты комплектации). Основная камера смартфона будет оснащена 50-мегапиксельным сенсором размером 1 дюйм в паре с объективом 20 мм и диафрагмой f/1.8 с оптической стабилизацией изображения. Система также будет поддерживать форматы 12-бит RAW и 14-бит DCG RAW. Основной модуль будет дополнен двумя 12-мегапиксельными камерами. Удивительно, но одна из этих камер также будет иметь объектив 20 мм, но с меньшим сенсором размером 1/2.9 дюйма и диафрагмой f/2.0. Пока неясно, для чего предназначен этот модуль — по сути он дублирует основную камеру, но с худшим качеством конечного контента. Возможно, детали появятся ближе к релизу.
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