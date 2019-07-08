Sony готовит к выпуску складной смартфон

Компания Sony работает над созданием собственной гибкой технологии отображения - но в данном случае речь идет о складном телефоне. В сети появилась информация о прототипах, над которыми работают в Sony. Ожидается, что будет представлен мобильный телефон оснащенный чипсетом Snapdragon 855 и 5G благодаря модему Qualcomm X50. С этими характеристиками не ожидайте дешевой стартовой цены.

Пару месяцев назад в сети появилась информация, что Sony готовит к выпуску в 2020 году складной телефон Xperia в стиле раскладушки с поддержкой 5G, поэтому следующий год может стать годом для инновационных продуктов Sony.