Sony хочет выпустить гибкий смартфон

Гибкие смартфоны давно интересуют пользователей, ведь это нечто новое и необычное, но вот реализовать такого рода смартфон достаточно тяжело. Производителю нужно потратить массу усилий на то, чтобы создать смартфон с экраном, который не будет ломаться при постоянном складывании и раскладывании, а это громадные деньги и их потом нужно будет как-то окупать. У Samsung пока что не получилось ничего, теперь на рынок гибких устройств планирует выйти компания Sony, которая уже к концу 2019 года обещает показать крутое устройство с производительной начинкой и экраном нового поколения. Пока что это только слухи, да и у Sony на обычном рынке проблемы, что уж говорить о смартфонах с гибким экраном. Но, будем ждать крутого анонса или релиза.