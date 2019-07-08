Sony хочет выпустить гибкий смартфон

2019-07-08, Автор - Влад Волошин; Продукт - Sony; [119]
Гибкие смартфоны давно интересуют пользователей, ведь это нечто новое и необычное, но вот реализовать такого рода смартфон достаточно тяжело. Производителю нужно потратить массу усилий на то, чтобы создать смартфон с экраном, который не будет ломаться при постоянном складывании и раскладывании, а это громадные деньги и их потом нужно будет как-то окупать. У Samsung пока что не получилось ничего, теперь на рынок гибких устройств планирует выйти компания Sony, которая уже к концу 2019 года обещает показать крутое устройство с производительной начинкой и экраном нового поколения. Пока что это только слухи, да и у Sony на обычном рынке проблемы, что уж говорить о смартфонах с гибким экраном. Но, будем ждать крутого анонса или релиза.


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