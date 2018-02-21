Sony изменит дизайн флагмана

Появилась информация о том, что компания Sony планирует полностью изменить дизайн своего флагмана. Слухи об этом ходили уже давно, но раньше это были просто надежды пользователей, которые хотели получить смартфон в более современном обличии. Теперь же слух косвенно подтвердили в компании, а значит флагман и правда может получить новый дизайн. Дело в том, что производитель давненько не обновлял свой смартфон в плане внешнего вида - пока другие компании отказывались от рамок и делали экран во всю переднюю панель, производитель отказывался идти в ногу со временем, за что и поплатился продажами. Теперь пришло время менять дизайн, вот только сможет ли Sony с первого раза создать удобный гаджет, или нужно будет несколько раз переделывать готовое решение? Узнаем совсем скоро, должны анонсировать флагман до лета.