Видеоигра Demon's Souls, разработчиком которой является Bluepoint Games станет одним из крупнейших эксклюзивов при запуске PlayStation 5. Bluepoint Games стала популярной благодаря ремастерам и обновлениям старых игр.

Bluepoint Games также известна играми: Titanfall, Uncharted: The Nathan Drake Collection, Shadow of the Colossus, Gravity Rush Remastered. Bluepoint Games и Sony тесно сотрудничали до этой поры.

Как сообщается, переговоры между Sony и Bluepoint Games уже начались. Финансовые условия сделки не разглашаются. Ранее в этом году, Sony приобрела компанию Insomniac Games за 229 миллионов долларов.