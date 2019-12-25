Sony не успевает делать камеры для iPhone 11 Pro

Произошла довольно интересная ситуация, которая показала, что рост количества камер в смартфонах может погубить рынок смартфонов. Дело в том, что компания Sony выпускает датчики изображения практически для всех современных флагманов, однако увеличение количества их камер требует от производителя дополнительных расходов. То есть, если раньше один завод мог делать камеры для всех новых iPhone, то с выходом iPhone 11 Pro, у которого уже три датчика изображения, нужно увеличивать объемы продаж, а компания же не может на ровном месте взять и построить еще один громадный завод. Именно из-за этого намечается некий дефицит продукции на рынке, который приведет к росту цен. И это крайне грустно, ведь снижать количество камер смартфона явно никто не планирует.