Sony объяснила дизайн Xperia XZ2

Компания Sony оправдывается за свой дизайн мобильного телефона Xperia XZ2, который был представлен недавно. Дело в том, что пользователи не только не удивились новому дизайну, но и раскритиковали новинку за отсутствие 3,5-мм разъема для подключения наушников. Конечно, это довольно важная деталь корпуса, но другие производители тоже от него отказываются. В компании Sony заявили, что отказ от разъема ведет их к новому решению в дизайне, которое было бы невозможным с данным выходом под наушники. Да и у компании уже столько беспроводных решений, что отказаться от проводных вариантов можно было давным давно. Теперь вот будем смотреть на то, что получится в итоге по продажам — если гаджет провалится, то компания вновь вернется к старому дизайну? Все же, дела у производителя и так идут не лучшим образом, смартфоны топы не взрывают.