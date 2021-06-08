Sony официально представила дорогущие наушники WF-1000XM4

Сегодня Sony официально представила наушники Sony WF-1000XM4, рассказав более детально о характеристиках устройства. Эти наушники работают с беспроводным кодеком аудио высокого разрешения LDAC, есть поддержка Edge-AI и DSEE Extreme. С помощью этой технологии сжатые цифровые музыкальные файлы можно масштабировать в реальном времени, получая более высокое качество звучания. Более того, что весьма ожидаемо, наушники поддерживают активное подавление шума. Sony предполагает, что с активным шумоподавлением пользователи получат 8 часов автономной работы, а время автономной работы, обеспечиваемое перезаряжаемой батареей в кейсе, дает наушникам дополнительные 16 часов автономной работы.

Сам кейс, что неудивительно, тоже поддерживает технологию беспроводной зарядки. Наушники Sony WF-1000XM4 могут похвастаться 6-миллиметровыми драйверами и мощными неодимовыми магниты внутри. Они работают с частотой 20 Гц - 20 000 Гц ( 44,1 кГц) и 20 Гц - 40 000 Гц (LDAC 96 кГц, 990 кбит). На текущий момент это один из наиболее высоких уровней качества, которые только существуют на рынке. Также WF-1000XM4 обладают водонепроницаемостью IPX4 — это означает, что они могут выдержать пот и брызги воды, но ронять устройство в воду или бегать под проливным дождем всё же не стоит. А стоят наушники при этом 280 долларов, что достаточно дорого на самом деле — некоторые потенциальные конкуренты с аналогичным качеством звука стоят даже дешевле. Видимо, у Sony есть понимание рынка.