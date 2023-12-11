Sony официально представила сенсор LYT-900

Сегодня компания Sony наконец представила датчик изображения LYT-900, про который на просторах интернета говорили достаточно длительное время. Если вы не слышали об этом сенсоре, то стоит объяснить, что это флагманский мобильный сенсор компании, который скоро появится во флагманских устройствах крупнейших производителей смартфонов в мире. Сенсор Sony LYT-900 имеет размер в 1 дюйм и пиксели размером 1,6 микрометра. Специалисты уверенно говорят, что это просто улучшенная версия сенсора Sony IMX989, который дебютировал в прошлом году, но это всё равно невероятно мощный сенсор, который должен обеспечить отличную производительность даже в условиях низкого освещения.

LYT-900 является преемником серии LYT-808, которая нашла применение в OnePlus 12 и некоторых других смартфонах. Новый сенсор должен появиться в OPPO Find X7 Pro, а также в Xiaomi 14 Ultra, но, к сожалению, скорее всего, мы не увидим этот сенсор в моделях компании Samsung. К сожалению, производитель не раскрыл большинства характеристик сенсора и мы знаем исключительно о размере пикселей и некоторых характеристиках, но уже эти спецификации делают его отличным сенсором, который, вероятно, будет лучшим решением на современном рынке. При этом в компании не рассказывают о том, когда сенсор поступит в продажу и какую стоимость стоит ожидать от производителя, но, конечно, это топовое решение и ждать, что такой сенсор будет доступным, точно не стоит — это просто невозможно в современных реалиях.