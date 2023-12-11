Sony официально представила сенсор LYT-900

LYT-900 является преемником серии LYT-808, которая нашла применение в OnePlus 12 и некоторых других смартфонах. Новый сенсор должен появиться в OPPO Find X7 Pro, а также в Xiaomi 14 Ultra, но, к сожалению, скорее всего, мы не увидим этот сенсор в моделях компании Samsung. К сожалению, производитель не раскрыл большинства характеристик сенсора и мы знаем исключительно о размере пикселей и некоторых характеристиках, но уже эти спецификации делают его отличным сенсором, который, вероятно, будет лучшим решением на современном рынке. При этом в компании не рассказывают о том, когда сенсор поступит в продажу и какую стоимость стоит ожидать от производителя, но, конечно, это топовое решение и ждать, что такой сенсор будет доступным, точно не стоит — это просто невозможно в современных реалиях.