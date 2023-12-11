Sony официально представила сенсор LYT-900

Сегодня компания Sony наконец представила датчик изображения LYT-900, про который на просторах интернета говорили достаточно длительное время. Если вы не слышали об этом сенсоре, то стоит объяснить, что это флагманский мобильный сенсор компании, который скоро появится во флагманских устройствах крупнейших производителей смартфонов в мире. Сенсор Sony LYT-900 имеет размер в 1 дюйм и пиксели размером 1,6 микрометра. Специалисты уверенно говорят, что это просто улучшенная версия сенсора Sony IMX989, который дебютировал в прошлом году, но это всё равно невероятно мощный сенсор, который должен обеспечить отличную производительность даже в условиях низкого освещения.

LYT-900 является преемником серии LYT-808, которая нашла применение в OnePlus 12 и некоторых других смартфонах. Новый сенсор должен появиться в OPPO Find X7 Pro, а также в Xiaomi 14 Ultra, но, к сожалению, скорее всего, мы не увидим этот сенсор в моделях компании Samsung. К сожалению, производитель не раскрыл большинства характеристик сенсора и мы знаем исключительно о размере пикселей и некоторых характеристиках, но уже эти спецификации делают его отличным сенсором, который, вероятно, будет лучшим решением на современном рынке. При этом в компании не рассказывают о том, когда сенсор поступит в продажу и какую стоимость стоит ожидать от производителя, но, конечно, это топовое решение и ждать, что такой сенсор будет доступным, точно не стоит — это просто невозможно в современных реалиях.
Характеристики Google Pixel 8 Pro слили в сеть…
Вчера зарубежные инсайдеры получили и сразу же опубликовали полные характеристики смартфонов Pixel 8 и Pi…
Samsung установит в Galaxy S25 сенсор от Sony…
Нужно понимать, что компания Samsung активно использует технологии из своих предыдущих смартфонов в новых…
Опубликованы примеры реальных фото с Google Pixel 8 Pro…
Профильное издание PBKReview поделилось примерами фотографий, сделанных на основную камеру флагманского с…
Так снимает смартфон Vivo X100 Pro. Фото …
Компания Vivo опубликовала профессиональные фотографии, сделанные на представленный сегодня камерофон Viv…
Xiaomi 14 Pro получит 120-Гц 2K-экран…
В сети появились новые подробности о флагманском смартфоне Xiaomi 14, официальный релиз которого ожидаетс…
Google представила Pixel 8 и Pixel 8 Pro…
Сегодня компания Google официально представила свои смартфоны Pixel 8 и Pixel 8 Pro, которые визуально пр…
Смартфон Meizu 21 засветился в базе регулятора …
В базе данных одного из регуляторов обнаружились сведения о флагманском смартфоне Meizu 21, который еще н…
Samsung Galaxy S23 FE вышел в Китае …
Компания Samsung дала старт китайским продажам смартфона Samsung Galaxy S23 FE, который вышел в США еще м…
Сбалансированный смартфон среднего ценового сегмента. Обзор vivo V29Сбалансированный смартфон среднего ценового сегмента. Обзор vivo V29
Обзор Philips Xenium E2602. Кнопочная раскладушкаОбзор Philips Xenium E2602. Кнопочная раскладушка
Обзор HUAWEI nova 11 Pro. Нарядный смартфон с феноменально быстрой зарядкойОбзор HUAWEI nova 11 Pro. Нарядный смартфон с феноменально быстрой зарядкой
Смартфон с подсветкой Аура и AMOLED 120 Гц. Обзор vivo V29eСмартфон с подсветкой Аура и AMOLED 120 Гц. Обзор vivo V29e
Народный смартфон без компромиссов. Обзор Tecno Camon 20Народный смартфон без компромиссов. Обзор Tecno Camon 20

МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor