Sony официально представила смартфон Xperia 1 VI

Это, вероятно, положительно скажется на времени работы от аккумулятора — Sony утверждает, что батарея ёмкостью 5000 мАч сможет работать два дня, что на самом деле отличные новости. Кроме того, аккумулятор может зарядиться до 50% за 30 минут с помощью зарядного устройства мощностью 30 Вт и сохранять не менее 80% своей ёмкости через 4 года благодаря технологиям Battery Care и Xperia Adaptive Charging. Как и ожидалось, Xperia 1 VI получил новейший процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с 12 ГБ оперативной памяти. В целом это достаточно привлекательный флагманский смартфон с топовой системой камер, но нужно отметить, что здесь нет ничего уникального, чего не было бы у других смартфонов топового уровня на рынке. Это немного огорчает, так как у Sony мало шансов без ярких фишек.