Sony официально представила смартфон Xperia 1 VI

Сегодня состоялся официальный релиз смартфона Sony Xperia 1 VI — инсайдеры, как оказалось, были правы относительно характеристик этого смартфона. Например, компания действительно отказалась от 4K OLED-дисплея с кинематографическим соотношением сторон 21:9 в пользу более стандартного экрана с разрешением 1080x2340 пикселей и соотношением сторон 19.5:9. Диагональ осталась прежней — 6,5 дюймов, но за счёт нового соотношения сторон экран стал немного больше. Кроме того, экран теперь немного ярче — его яркость увеличена с 900 нит до 1300 нит, плюс теперь используется панель LTPO, которая может изменять частоту обновления от 1 Гц до 120 Гц, в то время как прошлый Xperia 1 V переключался между 60 Гц и 120 Гц.

Это, вероятно, положительно скажется на времени работы от аккумулятора — Sony утверждает, что батарея ёмкостью 5000 мАч сможет работать два дня, что на самом деле отличные новости. Кроме того, аккумулятор может зарядиться до 50% за 30 минут с помощью зарядного устройства мощностью 30 Вт и сохранять не менее 80% своей ёмкости через 4 года благодаря технологиям Battery Care и Xperia Adaptive Charging. Как и ожидалось, Xperia 1 VI получил новейший процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с 12 ГБ оперативной памяти. В целом это достаточно привлекательный флагманский смартфон с топовой системой камер, но нужно отметить, что здесь нет ничего уникального, чего не было бы у других смартфонов топового уровня на рынке. Это немного огорчает, так как у Sony мало шансов без ярких фишек.