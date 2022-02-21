Sony оснастит свой флагман процессором Snapdragon 8 Gen 1 Plus

Помните старые добрые времена, когда Sony выпускала флагманский телефон Xperia, а затем предлагала его уменьшенную версию под названием Compact? Эти модели будут иметь меньший экран, но сохранят тот же мощный чипсет и ту же камеру. Единственным отличием будет меньший дисплей и меньшая батарея (и, конечно, меньшая цена). В сообщении на китайской социальной сети Weibo просочились технические характеристики Sony Xperia 5 Mark 4. Это модель премиум-класса меньшего размера, которую вы можете считать современным эквивалентом телефона Xperia Compact. Ходят слухи, что Xperia 5 Mark 4 оснащен 6,1-дюймовым дисплеем с защитой Gorilla Glass Victus, который в наши дни считается компактным экраном.

Как и в случае с компактными моделями того времени, Xperia 5 Mark 4 будет работать на мощном процессоре. И стоит сразу уточнить, что это не Snapdragon 8 Gen 1, а Snapdragon 8 Gen 1 Plus. В отличие от обычной версии Snapdragon 8 Gen 1, которая производится Samsung Foundry с использованием 4-нм технологического процесса, вариант Plus будет производиться TSMC с использованием последнего 4-нм технологического узла. Если верить сообщению Weibo, набор камер смартфона будет точно таким же, как у Sony в Xperia 5 Mark 3. Другими словами, основная камера будет оснащена 12-мегапиксельным датчиком (IMX557), сверхширокоугольная камера будет управляться 12-мегапиксельный датчик IMX363, а за телеобъективом будет датчик IMX663, обеспечивающий 3-кратный оптический зум. Кстати, все датчики камеры не только соответствуют предшественнику Xperia 5 Mark 4, но и сделаны Sony.
Комментарии и отзывы Sony Xperia 5 Mark 4
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