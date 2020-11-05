Sony отменила выход смартфона Xperia 10 II Plus

В феврале этого года компания Sony представила смартфон Xperia 10 II, а вот Xperia 10 II Plus выпущен еще не был. Как сообщают сетевые источники, Sony отказалась от выпуска этой модели. Оказалось, что японский производитель решил оснащать все смартфоны Xperia поддержкой сотовых сетей 5G, а Xperia 10 II Plus изначально хотели оборудовать платформой Snapdragon 720, в котором модем 5G отсутствует.

Что до Sony Xperia 10 II, то он характеризуется 8-ядерным чипсетом Snapdragon 665 с тактовой частотой до 2,0 ГГц и графикой Adreno 610, тыльной тройной камерой с основным модулем на 12 Мп и двумя дополнительными на 8 и 8 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп, 4 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти, 6-дюймовым OLED CinemaWide Full HD+ дисплеем с соотношением сторон 21:9, степью защиты от воды и пыли IP65/68, операционной системой Android 10, а также аккумулятором на 3600 мАч.
Комментарии и отзывы Sony Xperia 10 II Plus
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