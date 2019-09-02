Sony подготовила смартфон среднего класса

Когда-то давно компания Sony была самой популярной на рынке и продавала свои смартфоны за какие-то баснословные деньги. Но, ситуация достаточно быстро изменилась и теперь производитель уже скорее в отстающих, чем в лидерах, но это не мешает бренду продавать свои гаджеты достаточно дорого. Теперь вот в сети появилась информация о том, что совсем скоро в продажу поступит новый смартфон под названием Sony Xperia, который будет оборудован современным экраном с соотношением 21:9 и достаточно стильным корпусом. Про начинку смартфона информации практически нет, но мы уверены, что это будет производительный гаджет. Осталось только разобраться в том, за сколько его будут продавать и какие особенные особенности продукта имеются.