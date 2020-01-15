Sony покажет новый флагман на MWC 2020

Появилась весьма интересная информация о том, что компания Sony планирует показать свои новые смартфоны серии Xperia в первый день MWC 2020. Журналисты со всего мира уже получили приглашения на данное мероприятие и на нем указана дата, которая это подтверждает. К сожалению, информации о самом устройстве у нас нет, так как слухов в сети практически нет. Смартфоны серии Xperia уже давно не пользуются высоким спросом, так что инсайдеры ими почти не интересуются. С другой стороны, если в Sony хотят вернуть себе долю на рынке смартфонов, то им просто обязательно нужно делать какой-то прорыв, выпуская в продажу действительно крутой гаджет. В противном случае их ждет еще один год страданий под гнетом китайских доступных конкурентов.