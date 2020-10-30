Sony получила лицензию на поставку сенсоров камер для Huawei

Но теперь все больше и больше компаний получают одобрение правительства США на продолжение сотрудничества с Huawei. В последней разработке Sony и Omnivision получили лицензии на поставку компонентов для Huawei.
Компании Sony и OmniVision - это две ведущие компании в мире, которые предоставляют датчики изображения для камер, которые получили одобрение от правительство США и теперь могут поставлять продукцию Huawei Technologies.
Sony - ведущий в мире поставщик датчиков изображения для камер, а Omnivision - третий по величине поставщик после Samsung.