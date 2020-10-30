Sony получила лицензию на поставку сенсоров камер для Huawei

США наложили ограничения на Huawei после того, как компания была включена в черный список организаций. Пару месяцев назад против компании Huawei были введены новые санкции, лишившие его доступа к ряду необходимых компонентов, включая чипсеты.

Но теперь все больше и больше компаний получают одобрение правительства США на продолжение сотрудничества с Huawei. В последней разработке Sony и Omnivision получили лицензии на поставку компонентов для Huawei.

Компании Sony и OmniVision - это две ведущие компании в мире, которые предоставляют датчики изображения для камер, которые получили одобрение от правительство США и теперь могут поставлять продукцию Huawei Technologies.

Sony - ведущий в мире поставщик датчиков изображения для камер, а Omnivision - третий по величине поставщик после Samsung.
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