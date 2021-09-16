Sony представила Pulse 3D в цвете Midnight Black

Sony представила второй вариант цвета для своей гарнитуры Pulse 3D под названием Midnight Black. Он дополняет контроллер Midnight Black DualSense, выпущенный Sony для PlayStation 5 в июне — данные продукты имеют одинаковую цветовую схему. И хотя оригинальная бело-черная расцветка гарнитуры соответствует дизайну PS5, мы надеемся, что Sony работает над оригинальными черными пластинами для консоли, чтобы отразить внешний вид новых периферийных устройств. Новая версия наушников будет доступна 22 октября — предварительные заказы на гарнитуру за 100 долларов уже открыты на американском PlayStation Direct. Также стоит отметить, что хотя наушники в первую очередь предназначены для PS5, они вполне будут работать с PS4, ПК и Mac через беспроводной USB-передатчик. Поддержки Bluetooth здесь нет, но вы можете подключить гарнитуру к другим устройствам через порт для наушников 3,5 мм или с помощью адаптера.

Более того, сегодня Sony выпускает крупное обновление для PS5, которое не только разблокирует слот расширения консоли, но и добавляет настройки эквалайзера для Pulse 3D. Есть три предустановки: Standard, Bass Boost и Shooter. Последний делает больший упор на выстрелы и шаги. Вы можете создавать свои собственные пресеты и сохранять до трех вариантов для легкого доступа к ним. Между тем, последнее системное программное обеспечение PS5 добавляет поддержку 3D-звука через встроенные динамики телевизора. Соответственно, если вы предпочитаете играть без наушников или у вас нет аудиосистемы с объемным звуком, вы все равно можете получить некоторые эффекты пространственного звука.