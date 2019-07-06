Sony представила беспроводные наушники WF-1000XM3 с улучшенным шумоподавлением

Sony WF-1000XM3 являются новыми беспроводными наушниками в основе которых лежит процессор Sony QN1e HD, который и ответственен за работу системы шумоподавления. В сравнении с моделью WF-1000X качество работы технологии было улучшено на 40%.

Производитель обещает до 6 часов воспроизведения, даже с включенным шумоподавлением. Гладкий чехол для зарядки обеспечивает до трех дополнительных зарядок наушников, а быстрая 10-минутная зарядка позволит наушникам работать до полутора часов.

Наушники оснащены улучшенным чипсетом Bluetooth, который обеспечивает стабильную связь с низкой задержкой. Новинка поставляется с «четырьмя размерами гибридных наушников и тремя размерами наушников тройного комфорта», чтобы найти идеальную посадку. Sony WF-1000XM3 будут доступны с середины июля за $ 230, в двух цветовых вариантах: черном или серебристом.