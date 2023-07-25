Sony представила беспроводные наушники WF-1000XM5

Вчера компания Sony официально представила долгожданные беспроводные наушники Sony WF-1000XM5, о которых слухи ходили буквально несколько месяцев подряд. Стоит отметить, что компания Sony решила придерживаться своего делового стиля и анонсировала модель Sony WF-1000XM5 в весьма строгом дизайне корпуса, так что это не яркий продукт, который привлекает внимание с первого же взгляда. Новые наушники в основном направлены на обеспечение высококлассного качества звука и активного шумоподавления — для этого в них используется два процессора для шумоподавления, которые Sony называет лучшими на рынке.

Новые наушники также оснащены новым динамическим драйвером, который обеспечивает качественное воспроизведение звука и более насыщенное и детальное звучание. К сожалению, Sony не предоставила детальную информацию о своём продукте, но судя по предоставленным данным, внутри этих наушников есть множество электронных и механических улучшений по сравнению с предыдущим поколением беспроводных наушников. Помимо всех других изменений, которые Sony внесла в модель Sony WF-1000XM5, вы также получаете HD Noise Cancelling Prover QNe 2 и Integrated Processor V2. И, конечно же, наушники Sony WF-1000XM5 также по-прежнему поддерживают кодек LDAC, который Sony представила несколько лет назад. Так что на текущий момент это одни из лучших наушников по качеству звука на рынке, но дело, конечно, не только в хорошем звучании — ещё важна поддержка софтом и не только.
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