Sony представила беспроводные наушники WI-1000XM2 с шумоподавлением

2019-09-08, Автор - Anna; Продукт - Sony WI-1000XM2; [91]
Sony выпустила новую модель беспроводных наушников WI-1000XM2, выполненных в дизайне с шейным ободом и оснащенными технологией шумоподавления.

Процессор с шумоподавлением HD QN1 выполняет 32-битную обработку аудиосигнала и использует процессор Sony Digital Enhancement Engine HX, чтобы повысить качество сжатых цифровых музыкальных файлов для прослушивания, близкого к аудио высокого разрешения. Наушники также оснащены гибридной системой HD-драйверов, что дает отличный звук, будь то глубокие басы или высокие тона.

WI-1000XM2 также имеет функцию оптимизации атмосферного давления, которая эффективно заглушает даже звуки в салоне самолёта. WI-1000XM2 весят меньше 58 г и спроектированы так, чтобы плотно прилегать к уху благодаря наклонному дизайну наушников. WI-1000XM2 также получили Adaptive Sound Control, который автоматически изменяет настройки шумоподавления в зависимости от окружающей среды. Конечно же, они также совместимы с Google Assistant и Amazon Alexa.

Производитель обещает 10 часов автономной работы от одной зарядки. Наушники также имеют функцию быстрой зарядки, что обеспечивает 80 минут воспроизведения всего за 10 минут зарядки. Sony WI-1000XM2 идут в комплекте с чехлом, USB-кабелем для зарядки и штекером. Новинка станет доступной в декабре этого года.

Комментарии и отзывы Sony WI-1000XM2
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