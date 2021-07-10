Sony представила беспроводной динамик SRS-NB10 с микрофоном

Беспроводной динамик с микрофон Sony SRS-NB10 призван обеспечить комфорт и здоровье пользователю благодаря своему дизайну.

Динамик SRS-NB10 оборачивается вокруг шеи и удобно ложится на плечи. Вес устройства составляет 113 граммов. Sony SRS-NB10 имеет преимущество по сравнению с обычными наушниками с ушными наушниками, так как при долгом использовании ушных наушников могут возникнуть проблемы со слухом.

В Sony SRS-NB10 звук обращен вверх, чтобы пользователь мог хорошо слышать собеседника. В шейном ободе есть двойные микрофоны для кристальной чистой речи. Элементы управления расположены с обеих сторон динамика. Sony SRS-NB10 с шейным ободом оснащена Bluetooth 5.1, благодаря чему, можно одновременно подключить два устройства. Максимальная дальность составляет 30 метров. Новый аксессуар обеспечивает до 20 часов работы и поддерживает быструю зарядку.

Беспроводной динамик Sony SRS-NB10 поступит в продажу в сентябре этого года по цене около 150 долларов.
Комментарии и отзывы Sony SRS-NB10
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