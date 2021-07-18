Sony представила беспроводную акустику LSPX-S3 с объемным звуком

Sony представила беспроводной динамик LSPX-S3 с уникальным дизайном, отличающийся от стандартных колонок. Устройство выглядит как электрическая свеча, но при этом обеспечивает объемное звучание на 360 градусов.

Акустика оснащена 46 мм динамиком, а также есть режим усиления низких частот. Sony LSPX-S3 поддерживает технологию кодирования LDAC, которая обеспечивает высокое качество звучания через соединение Bluetooth. Колонка имеет 32 уровня яркости.

Sony LSPX-S3 имеет встроенную батарею, которая, по словам Sony, может работать до 8 часов при полной зарядке. Динамик использует USB Type-C подключение. С помощью приложения Sony Music Center можно управлять устройством, задать настройки и многое другое.

Поставки акустики Sony LSPX-S3 начнутся с августа 2021 года по рекомендованной цене от 349 долларов.