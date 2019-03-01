На выставке мобильной индустрии (MWC), компания Sony представила беспроводную гарнитуру SBH82D с поддержкой Google Assistant и Apple Siri. Диапазон воспроизводимых частот простирается от 20 Гц до 20 кГц. Время автономной работы достигает 7,5 часа. Предусмотрена также технология NFC. Для связи с источником сигнала служит подключение Bluetooth 4.2. В продажу аппарат поступит в мае. Приобрести новинку можно будет в черном, сером и синем цветовом исполнении. О стоимости устройства пока не сообщается.