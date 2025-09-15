Sony представила доступный смартфон Xperia 10 VII

Sony представила смартфон Xperia 10 VII — нового представителя среднего класса на Android, который выйдет в Великобритании, Европе и Азии, но не в США. Аппарат заметно отличается от предыдущих моделей компании, так как впервые за более чем пять лет изменился дизайн тыльной панели — вместо привычного вертикального блока камера получила горизонтальное расположение в виде вытянутой «капсулы», как у последних Pixel и даже iPhone. До этого фирменный стиль линейки Xperia предполагал камеры, выстроенные вертикально в углу — начиная с первой Xperia 5 в 2019 году. Исключением был разве что Xperia Pro-I. Теперь же 10 VII ломает традицию, предлагая совершенно новый облик. Корпус выполнен из матового пластика и доступен в чёрном, белом и бирюзовом цветах. Внешне смартфон теперь больше напоминает устройства Google, что многим придётся по душе.

Спереди всё привычнее — характерные широкие рамки сверху и снизу дисплея, от которых компания Sony упорно не отказывается. Из-за них устройство кажется чуть более габаритным, чем предполагает 6,1-дюймовый экран с частотой обновления 120 Гц, но при этом оно всё же компактнее и легче большинства конкурентов. Кроме того, Xperia 10 VII отказался от фирменного формата 21:9, перешёл на более привычное соотношение сторон 19,5:9, как у старших моделей Xperia 1. Также на корпусе есть разъём для наушников 3,5 мм и слот для карт microSD. В широких рамках разместились фронтальные стереодинамики, а защита от воды и пыли по стандартам IP65/68 превосходит многие аналоги.
