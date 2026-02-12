Sony представила флагманские наушники WF-1000XM6

После длительного перерыва компания Sony наконец представила новые флагманские беспроводные наушники — модель WF-1000XM6 выходит как преемник WF-1000XM5, и в компании уверены, что это лучшие наушники бренда на сегодняшний день. Главным нововведением стала обновлённая версия фирменного интегрированного процессора V2, который теперь поддерживает 32-битную обработку звука вместо 24-битной у предыдущей модели. По заявлению Sony, это обеспечивает более высокую чёткость, расширенный динамический диапазон и лучшую детализацию звучания. Наушники оснащены 8,4-мм динамическими драйверами, а настройка звука проводилась инженерами Sony совместно со звукозаписывающими студиями, связанными с Sony Music.

Поддерживаются аудиокодеки AAC, SBC, LC3 и LDAC, а также технология DSEE Extreme, использующая алгоритмы искусственного интеллекта для восстановления качества сжатых аудиофайлов. Для пользователей, предпочитающих тонкую настройку звучания, в приложении Sony Sound Connect появился обновленный 10-полосный эквалайзер. Также доступны одновременное подключение к нескольким устройствам по Bluetooth 5.3 LE, поддержка Auracast, Fast Pair и Swift Pair. Реализована работа с форматом 360 Reality Audio с отслеживанием движений головы. Ещё одним важным обновлением стал процессор шумоподавления QN3e, позаимствованный у полноразмерной модели WH-1000XM6. По сравнению с предыдущим поколением эффективность активного шумоподавления выросла на 25%.