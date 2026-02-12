Sony представила флагманские наушники WF-1000XM6

Поддерживаются аудиокодеки AAC, SBC, LC3 и LDAC, а также технология DSEE Extreme, использующая алгоритмы искусственного интеллекта для восстановления качества сжатых аудиофайлов. Для пользователей, предпочитающих тонкую настройку звучания, в приложении Sony Sound Connect появился обновленный 10-полосный эквалайзер. Также доступны одновременное подключение к нескольким устройствам по Bluetooth 5.3 LE, поддержка Auracast, Fast Pair и Swift Pair. Реализована работа с форматом 360 Reality Audio с отслеживанием движений головы. Ещё одним важным обновлением стал процессор шумоподавления QN3e, позаимствованный у полноразмерной модели WH-1000XM6. По сравнению с предыдущим поколением эффективность активного шумоподавления выросла на 25%.