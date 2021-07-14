Sony представила колонку в форме стеклянной трубы

Sony привлекла просто море внимание со стороны пользователей на выставке CES 2019, когда анонсировала элегантный и стильный беспроводной динамик с уникальным стеклянным дизайном. Динамик, получивший название Sony LSPX-S2, с тех пор продается по цене в 600 долларов. Возможно, цена повлияла на объем продаж, так как Sony анонсировала новую версию, получившую название Sony LSPX-S3 с гораздо более низкой ценой. Новый динамик стоит 349 долларов и выполнен в том же дизайне, что и стеклянный фонарь, который был впервые представлен в 2019 году. Стоит отметить, что данный динамик вибрирует своей стеклянной трубкой — за счёт этого звук распространяется равномерно вокруг устройства. В стекло также встроена подсветка с 32 различными уровнями яркости. Это позволяет динамику выполнять двойную функцию: он действует как прикроватная лампа и динамик одновременно.

Помимо стеклянной трубы с функцией вибрации динамик LSPX-S3 также оснащен среднечастотным динамиком, в то время как низкие частоты обрабатываются пассивным излучателем. Устройство поддерживает кодек Sony LDAC, а что касается времени автономной работы — динамик может работать до 8 часов и заряжается через USB-C. Ожидается, что Sony выпустит новый стеклянный динамик LSPX-S3 в августе этого года, но пока что точной даты или рынков, на которых будет распространяться устройство, никто не называл. Возможно, колонка попадет и на российский рынок при такой же стоимости — это было бы просто отлично.