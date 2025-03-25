Sony представила наушники WF-C710N

Сегодня компания Sony представила преемника своих бюджетных беспроводных наушников WF-C700N, выпущенных в 2023 году. Новая модель WF-C710N хоть и не получила более запоминающееся название, но предлагает улучшенное активное шумоподавление и некоторые функции, заимствованные у премиальных моделей Sony. И, что тоже достаточно важно, несмотря на рост цен на электронику, новинка уже доступна для предзаказа по той же цене, что и предшественник — всего за 120 долларов. Одним из главных недостатков WF-C700N было слабое шумоподавление, которое справлялось только с низкочастотными гулом и вибрациями. Sony заявляет, что WF-C710N получили более эффективный ANC и улучшенный режим окружающего звука благодаря использованию двух микрофонов.

Однако в этих наушниках, похоже, всё ещё отсутствует специальный процессор шумоподавления, как во флагманских моделях компании, так что результат всё же будет не настолько идеальным, как обещает компания. Ещё одно важное обновление — увеличенное время автономной работы. С включенным шумоподавлением WF-C700N обеспечивали до 7,5 часов работы от одного заряда и до 15 часов вместе с кейсом. В новой модели WF-C710N время автономности увеличилось до 8,5 часов на самих наушниках и до 30 часов с кейсом. Если отключить ANC, заряд может продержаться до 40 часов. Sony также ускорила функцию быстрой зарядки — теперь всего 5 минут в кейсе (вместо 10 у предшественника) обеспечат целый час воспроизведения музыкальных треков.