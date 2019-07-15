Компания Sony представила наушники WH-1000XM3 с шумоподавлением, которые блокируют посторонние шумы, поступающие с внешних микрофонов (по паре на каждом наушнике). Это очень удобные наушники, к тому же привлекательным компактным форм-фактором. Аккумулятора у Sony WF-1000XM3 достаточно для работы в автономном режиме в течение 6 часов. Приобрести устройство WF-1000XM3 можно будет с зарядным чехлом, благодаря которому продолжительность автономной работы устройства достигает в общей сложности 24 часов. В продажу аппарат поступит в июле по цене за 230 долларов в двух цветовых вариантах — черном и платиново-серебристом.