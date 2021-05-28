Sony представила новые петличные микрофоны

Sony продолжает продвигаться на рынке второстепенных аксессуаров, объявляя о выпуске двух внешних микрофонов — Sony ECM-W2BT и ECM-LV1. Эти модные микрофоны превосходного качества предлагают поддержку улучшения звука для широкого спектра устройств и продаются за 300 и 40 долларов соответственно. Sony ECM-W2BT — это беспроводной микрофон с довольно мощным аккумулятором, который может работать до 9 часов в автономном режиме. Всенаправленность беспроводного микрофона означает, что устройство может улавливать голос с любого направления. Более того, некоторые механизмы по отсеиванию звуков ветра ветра и шума позволяют определять голос пользователя даже в некоторых экстремальных ситуациях — в основном благодаря ветрозащите, которая обычно используется при любых съемках или записи звука на открытом пространстве.

А гораздо более простой микрофон ECM-W2BT оснащен кодеком Bluetooth с низкой задержкой Qualcomm, который обеспечивает беспрепятственную передачу звука между микрофоном и приемником на расстоянии до 200 метров. ECM-LV1 также поддерживает всенаправленный захват звука для получения четкого, чистого и высококачественного звука. Это компактный петличный микрофон, совместимый с несколькими устройствами, имеющими микрофонный вход. Одна из особенностей ECM-LV1 заключается в том, что разъем питает микрофон при подключении к внешнему входу, а это означает, что устройству для работы не требуется аккумулятор. Ждем в России?