Sony представила новые телевизоры с 8К

Sony обнародовала цены на свои телевизоры Bravia 4K и 8K 2022 года, и вас не удивит, что передовые модели будут стоить дороже, чем многие ожидали. В частности, серия Bravia XR Master A95K на базе OLED-дисплеев с квантовыми точками будет стоить от 3000 долларов за 55-дюймовую модель и до 4000 долларов за 65-дюймовый вариант. Оба экрана 4K будут доступны для предварительного заказа в июне. Это, конечно, не самые дорогие телевизоры, которые вы можете купить, но вы явно переплачиваете за более широкий цветовой диапазон QD-OLED, гибкую настройку подставки и встроенную камеру для видеочата. Большинство оставшихся телевизоров явно более доступны по цене. Если вы предпочитаете мини-светодиоды OLED, серия X95K будет начинаться с 2800 долларов за 65-дюймовую панель 4K и подниматься до 5500 долларов за 85-дюймовый вариант.

Этим летом они будут доступны для предзаказа. У вас также есть недорогие обычные варианты OLED. Компактный, удобный для игр A90K (с предварительными заказами в июле) будет стоить 1400 долларов за 42-дюймовый дисплей и 1500 долларов за его 48-дюймовый аналог (июнь). Выберите более крупный A80K, и вы заплатите от 2000 до 3800 долларов за модели от 55 до 77 дюймов, при этом большинство предварительных заказов начинаются в этом месяце. «Базовый» X90K со светодиодной подсветкой будет стоить 1400 долларов за 55-дюймовую модель и 3300 долларов за 85-дюймовую модель, при этом большинство предварительных заказов также начинаются в мае. И да, 8K по-прежнему дорого стоит у Sony. Вы заплатите 7000 долларов за 75-дюймовый Z9K и 10 000 долларов за 85-дюймовый эквивалент. Оба являются мини-светодиодными телевизорами и будут включать камеру от A95K, когда летом откроется предварительный заказ.
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