Sony представила новый смартфон Xperia 5 V

Компания Sony, хотя и не может похвастаться такой внушительной аудиторией, как у Samsung или Apple, на протяжении достаточно длительного времени выпускает отличные смартфоны, и самое приятное, что компания не планирует сдаваться, хотя многие крупные компании уже ушли с рынка и бросили попытки вырваться в лидеры. Например, сегодня компания Sony представила смартфон Xperia 5 V, свой совершенно новый флагманский смартфон нового поколения. Безусловно, новый флагман имеет некоторые общие черты с Sony Xperia 1, но хуже он от этого точно не стал. Смартфон Sony Xperia 5 V предназначен для тех, кто не хочет покупать более дорогую модель из линейки 1, и в этом на самом деле нет ничего плохого.

Дело в том, что Sony Xperia 5 V оснащён новейшим процессором Snapdragon 8 Gen 2, 8 гигабайтами оперативной памяти и 128 гигабайтами памяти для хранения контента, при этом встроенную память можно расширить с помощью слота для карт памяти microSD, что не так часто встречается на рынке флагманских смартфонов в последнее время. На фронтальной панели расположен 6,1-дюймовый OLED-экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, при этом компания решила использовать соотношение сторон 21:9, чтобы пользователю было удобнее держать устройство в руке. Sony Xperia 5 V также оснащен внушительным аккумулятором ёмкостью 5 000 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью в 30 Вт, так что в целом это достаточно интересное устройство для повседневного использования.
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