Sony представила новый смартфон Xperia 5 V

Дело в том, что Sony Xperia 5 V оснащён новейшим процессором Snapdragon 8 Gen 2, 8 гигабайтами оперативной памяти и 128 гигабайтами памяти для хранения контента, при этом встроенную память можно расширить с помощью слота для карт памяти microSD, что не так часто встречается на рынке флагманских смартфонов в последнее время. На фронтальной панели расположен 6,1-дюймовый OLED-экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, при этом компания решила использовать соотношение сторон 21:9, чтобы пользователю было удобнее держать устройство в руке. Sony Xperia 5 V также оснащен внушительным аккумулятором ёмкостью 5 000 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью в 30 Вт, так что в целом это достаточно интересное устройство для повседневного использования.