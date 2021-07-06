Sony представила портативный динамик для шеи

В наши дни недостатка в Bluetooth-наушниках или динамиках нет, но это не помешало Sony анонсировать новый гаджет, который занимает весьма нишевую область рынка, где конкурентов, собственно, нет. Дело в том, что компания Sony представила устройство SRS-NB10 — это полноценный беспроводной динамик с шейным ободом. Как следует из названия, это Bluetooth-динамик, который обвивает вашу шею сзади и опирается на ваши плечи, давая вам беспроводной динамик, который всегда под рукой. В прежние времена такой динамик Bluetooth был бы непрактичным для многих людей — его нельзя использовать в офисе, так как коллегам не очень понравится то, что они слышат весь шум из вашего динамика.

Его нельзя использовать в общественном транспорте или при выполнении поручений по той же причине, да и в образовательных целях тоже устройство не самое практичное. Теперь, когда все больше и больше людей работают из дома, Sony явно увидела возможность захватит рынок одним махом. Фишка новинки в том, что динамики в ободе расположены под углом вверх к пользователю, а не наружу, что, по словам Sony, позволяет использовать динамик для звонков и прослушивания музыки, не мешая другим в комнате. Чтобы минимизировать эхо во время голосовых вызовов, SBS-NB10 использует технологию точного приема голоса, которая подключается к двум микрофонам. А ещё компания заявляет, что аккумулятор беспроводной акустической системы с шейным ободом может работать до 20 часов при полной зарядке.